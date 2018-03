Derby Carrillo: “Todavía le debo algo a la selección”

Hace un mes Derby Carrillo estaba con la selección mayor en el torneo de Copa Oro. Fue titular desde el segundo partido contra Curazao y para su fortuna no volvió a ser suplente. Dejó grata impresión sobre su trabajo.El pasado fin de semana volvió a demostrar que está en su mejor momento y ayudó a su equipo, el IBV, a ganar la Copa de Islandia. Después de ese logro, Carrillo atendió a EL GRAFICO desde tierras europeas para hablar de cómo ha sido este año para él, con la posibilidad de jugar la Copa UEFA en el horizonte.Una gran alegría y satisfacción. Fue una emoción grande por todo lo que ha sucedido en la temporada. Empecé la temporada como titular y después, en el segundo partido, tuve que ir a la banca. En mi opinión eso fue bastante injusto. Fue algo dulce llegar a la corona, al final. Eso se sintió inmediatamante que el árbitro indicó el final del juego. Se me llenó el cuerpo de lágrimas, pero de lágrimas de felicidad. Llegamos de buena forma. El año pasado tambien llegamos a ese punto, pero fallamos en ganar el partido. Ahora pudimos celebrar. Fue algo muy lindo. No sé si lo puedo comparar al título que logré con Santa Tecla en 2015, pero es una gran emoción.De verdad, no lo sé. Por la eliminatoria anterior y desde la lesión que tuve antes del juego contra México en septiembre de 2016, yo seimpre pensaba en lo que había pasado. Yo me culpaba mucho. Pasó el tiempo y la lesión y no fue nada fácil. Yo siempre me preguntaba si iba a regresar bien. Pero toda mi familia y mi novia me apoyaron. Me gané la titularidad en el equipo y después me la quitaron. Todo este año fue para que yo me acercara a Dios. Tenía que trabajar fuerte. Solo yo sabía lo que estaba haciendo. Este año se puede decir que me encontré más en cuanto a cómo quiero jugar en el arco.La confianza la tenía, pero el entrenador de acá (Islandia) no me brindaba esa oportunidad para demostrarlo. Yo sentía que estaba jugando bien, pero no me daba la oportunidad. La Copa Oro fue un gran escenario para mí, para demostrar todo lo que yo era capaz de hacer y demostrar. Terminar bien la Copa Oro me impulsó. En Copa Oro jugué contra selecciones de calidad y luego vine a Islandia. Solo necesitaba que se me diera la oportunidad para mostrarme. Acá es el tercer juego que disputó completamente. Hemos ganado dos y uno terminó en empate. Uno se siente bien. Solo queda seguir trabajando fuerte.Se manejó de la mejor manera. De verdad había mucha crítica, pero yo me quería mantener callado. Si respondía a las críticas, más de uno iba a salir con más críticas. Mejor me quedé callado y dejé que la gente hablara. Ellos tienen el derecho para dar su opinión. Yo sé cómo sucedió todo. Ojalá que haya otra oportunidad.Ya se dio la primera con la Copa Oro y se puede decir que hay gente que salió contenta con mi actuación. Al final, yo todavía le debo a la selección algo como jugador. Hay un deber de sacar esto adelante. Ya han pasado demasiadas generaciones que no han llegado a un Mundial. Yo no quiero ser de una generación que deje a la selección fuera de un Mundial. Ya sucedió una vez y no quiero que suceda de vuelta.