Denis Pineda vuelve a la selección mayor de El Salvador

El seleccionador mayor, el colombiano Eduardo Lara, incluyó al zurdo Denis Pineda en su nómina de convocados para los juegos amistosos de este miércoles, contra Curazao, y el próximo domingo ante Olimpia de Honduras.

Tanto Pineda, jugador del Santa Clara de la segunda división de Portugal, como Efraín Burgos Júnior, del Reno de la tercera división estadounidense, serán las caras nuevas en la fecha FIFA que se avecine y vuelven tras una larga ausencia.

Pineda no está con la selección mayor desde septiembre de 2016, para los juegos de eliminatoria ante Canadá y México. Por un problema administrativo de la FESFUT, el atacante no pudo viajar a Canadá. Fue un caso sonado que incluso causó el malestar de los dirigentes del Santa Clara luso.

"Estoy contento de volver a la selección. Ya se me había dicho que me iban a llamar, pero estaba esperando la lista. Siempre es una alegría estar representado al país. Contento con esta oportunidad que me da el profesor Eduardo Lara de ir a la selección", apuntó el volante en plática con EL GRÁFICO.

Pineda dijo estar ansioso por trabajar con Lara. "Es un técnico reconocido. Será bonito trabajar con él y aprender mucho. Es importante aprender de los técnicos, es clave para mi carrera. Espero llenar sus expectativas. Son juegos amistosos, pero se les tiene que dar la importancia debida", apunto Pineda.

El zurdo no estuvo en la nómina de convocados para los partidos de Copa Centroamericana de UNCAF, de enero de este año en Panamá. Fue parte de los legionarios que el estratega cafetero dejó en nómina de pendientes para ver posteriormente.

Burgos no había estado con el plantel absoluto desde noviembre de 2014. Tanto Pineda y Burgos estarán por primera vez a las órdenes del técnico colombiano, Eduardo Lara.