Denis Pineda volverá a viajar desde Portugal para jugar con selección

Desde los amistosos de marzo pasado, contra Curazao y Olimpia de Honduras, Dennis Pineda ha sido tomado en cuenta en la selección mayor de manera continua.

Muestra de ello es que para los amistosos ante Honduras (este sábado) y ante Ecuador (13 de junio), el seleccionador mayor, Eduardo Lara, tomó en cuenta de nuevo a Pineda.

El centrocampista viaja hoy desde Portugal hasta Washington para unirse a la azul y blanco. Pineda y Efraín Burgos serán los únicos dos legionarios que tendrá El Salvador para el juego de este sábado ante la H.

¿Cómo tomas esta nueva convocatoria con la selección mayor?

Pues como siempre, la tomo con alegría. Siempre es importante ir y hacer las cosas bien como siempre he ido a cada convocatoria, ganarme minutos y sobretodo apotar a la selección. Es gratificante saber que el míster (Lara) me está tomando en cuenta. Me da esa confianza. Quiero ratificar la confianza que él me da mediante los juegos. Espero que a le guste cómo me desenvuelvo en cada juego.

Ha tenido un buen torneo con el plantel del Santa Clara, de la segunda división. Tuvo minutos...

Ha terminado el torneo. Creo que ha sido bueno para el nivel del club y para mí. Al final fue de la mejor manera, terminé jugando y haciendo las cosas bien. Espero seguir con este ritmo para lo que se viene con la selección. Sabemos lo importante que son los juegos con la selección y el torneo de Copa Oro que se nos viene. Creo que cada compañero sabe la responsabilidad que vamos a tener y pues tenemos que intentar sumar siempre. Espero poner en práctica en la selección todo lo que he venido a aprender acá en Portugal.

Honduras y Ecuador serán los rivales en amistosos antes de Copa Oro, ¿Cree que el juego ante los ecuatorianos será el más exigente?

Los dos juegos van a ser disputados, pero como dices, Ecuador viene con todas sus armas y van a querer ganarnos y crecer en confianza para su eliminatoria. Nosotros también queremos crecer en confianza para Copa Oro. Hay que tomar con importancia estos amistosos.

¿Seguirá en Santa Clara o cambiará de aires?

Hasta el momento tuve una renovación con Santa Clara. Después veremos que acontece.

Entendemos que se unirá a la selección en Washington...

Saldré desde Portugal a Washington. Se llegó a un acuerdo con la FESFUT para que viaje directo a Washington para incorporarme a la selección.

Darwin Cerén, segundo capitán de la selección mayor, dijo que ya es hora de que la selección piense en ganar algo, ¿comparte ese pensamiento?

Sí, claro. Como siempre lo he dicho, la única diferencia de otras selecciones es que algunas de ellas están pensando en quedar campeones en Copa Oro y es la mentalidad que debemos tener. Creo que es tiempo de pensar en grande. Pero no solo es pensar, sino trabajar en grande. Creo que la selección está para poder pelear por puestos, por cosas grandes.