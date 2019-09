Denis Pineda, expulsado: "Pensó en él y no en el equipo"

Denis Pineda tuvo un regreso amargo a la selección nacional tras ser expulsado a los 13 minutos de haber ingresado en e partido de El Salvador y Santa Lucía, por el grupo B de la Liga B de Naciones de la CONCACAF.

Pineda volvió a jugar con la selección luego de no ser tomado en cuenta para la Copa Oro 2019 por el técnico mexicano Carlos de los Cobos.

El jugador ingresó al minuto 63 por el extremo izquierdo Juan Carlos Portillo y tras un roce con un jugador del representativo del Caribe fue expulsado por el árbitro hondureño Moncada Godoy.

El Salvador gana por el momento por 3-0 con goles de Narciso Orella , Darwin Cerén y Nelson Bonilla. La selección es líder del grupo B de la Liga B de Naciones de la CONCACAF.

Sobre el tema, el técnico azteca dijo que Pineda se dejó llevar por la calentura y no pensó que el más afectado iba ser el equipo. De los Cobos se mostró molesto con la actitud del jugador del Santa Clara de Portugal.

"Denis Pineda pensó en él y no en el equipo. No pensó en el grupo y pensó en tomar revancha de una patada que no tenía sentido".

ACÁ EL VÍDEO: