Denis Pineda: “Ahora ya no nos ven como rival fácil”

Dennis Pineda no fue llamado por Eduardo Lara para jugar la Copa Centroamericana de UNCAF de enero pasado en Panamá, pero el colombiano lo tomó en cuenta para los amistosos de marzo ante Curazao y Olimpia de Honduras. Desde ahí, el mediocampista del Santa Clara de Portugal se ganó la confianza del seleccionador. En Copa Oro ha sido titular en los juegos ante Curazao y Jamaica. Solo contra México tuvo que esperar turno.De eso y más habla en esta entrevista, en la que asegura que todos están sorprendidos por el rendimiento de El Salvador en la actual Copa Oro de CONCACAF.He tenido buenos momentos con la selección. Ahora creo que los resultados nos han beneficiado y pues gracias a Dios estamos en la siguiente ronda.Creo que es por la confianza que el profesor me ha dado. Ha sido importante para ir creciendo, adempas de hacer las cosas bien en la cancha para ganarse la confianza de la afición.Contra México, me tocó estar en la banca, pero siempre he tenido la motivación de todos los partidos. Estoy contento por haber sido titular en los dos anteriores. Sabemos que quien entre lo va a hacer bien. Es importante mantener ese compromiso con el equipo.Creo que se consigue fuera de la cancha. Más que compañeros tenemos que ser amigos, eso es lo que ha venido bien. Este cuerpo técnico, encabezado por el profesor Eduardo Lara, tiene un grupos de amigos, de hermanos, que nos hablamos dentro de la cancha. Estamos más unidos que nunca. Eso ha sido un aspecto para jugar como lo estamos haciendo. Es una selección muy unida, en la que todos corremos por un mismo objetivo.Sabemos del favoritismo que tienen, pero confiamos en lo que hace el equipo. La selección se ha preparado bien táctica, física y mentalmente. Nos hemos preparado para enfrentar al rival que se nos venga, pero siempre respetando sus cualidades y virtudes. Vamos a salir a hacer un juego como siempre lo hemos hecho. Vamos a proponer y ojalá se nos dé el resultadoEl buen manejo con la pelota. El profesor le ha dado ese destello al equipo; además le ha dado confianza a la selección, para que los otros equipos no la vean como un rival fácil.Creo que cualquier rival va a pensar jugarnos bien. Siempre he dicho que nadie regala nada. El Salvador no se ha visto como rival fácil en esta Copa Oro. Acá nadie nos va a regalar nada. Ahora queda hacer bien las cosas ante Estados Unidos para seguir en ascenso.Creo que mucha experiencia. Ese es un fútbol tan rápido y eso te llena de experiencia. Es importante agarrar todos los aspectos que pueda. Me siento feliz de estar allá. Todo lo que he aprendido espero sumarlo a la selección. Creo que es importante aportar lo que has aprendido afuera cuando te llaman.Creo que eso ya se trae. No recuerdo dónde pude haberla aprendido, pero gracias a Dios le aportamos eso a la selección. Estamos contentos por eso.Siempre hemos mantenido el objetivo de llegar hasta donde Dios quiera. Creo que va a ser importante seguir esforzándonos como lo estamos haciendo dentro de la cancha. Esta va a ser una selección que va a dejar historia en esta Copa Oro.