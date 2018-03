Definidos los porteros de selección salvadoreña para Copa Oro

Si no hay cambios de última hora, Óscar Pleitez, Benji Villalobos y Óscar Arroyo serán los tres porteros de la selección mayor salvadoreña en Copa Oro de julio próximo.Arroyo habló de una competencia sana con sus colegas por la titularidad y cree que los tres tienen las mismas opciones de poder estar en la formación inicial.Los tres ya trabajan de lleno en los ejercicios que propone su instructor, Carlos "Carlanga" Rivera, lo cual les da una ventaja sobre Derby Carrillo, portero del IBV de Islandia, que es el otro inscrito en la nómina preliminar. No quieren equivocarse para poder ser recomendandos ante Eduardo Lara.Las reglas del certamen regional indican que en la nómina de cada equipo debe habe haber tres cancerberos. Por ahora, el cuerpo técnico no considera la opción de llamar a un cuarto."Hay que llegar de la mejor manera a Copa Oro. Benji y Pleitez han hecho méritos para estar acá. Ahora toca aplicarse al máximo. No solo basta con la experiencia de cada uno para poder aspirar a ser titular. Con la llegada de Pleitez hay que exigirse al doble", apuntó Arroyo.