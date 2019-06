El Salvador buscará su clasificación a cuartos ante Honduras

Honduras no se juega nada. Absolutamente nada más que su honor. Una de las peores versiones de la selección vecina quedó en evidencia en esta Copa Oro y ese será el rival de esta noche de la selección de El Salvador en el cierre de la fase de grupo.

Eso deja a El Salvador ante la incertidumbre y las dudas de qué rival tendrá enfrente y si harán rotaciones.

La Azul podría estar obligada a sacarle al menos un empate a los catrachos -si hay empate en el juego Jamaica-Cruazao que se disputa antes o si pierden los Reggae boyz- o podria jugar ya con el boleto a cuartos de final asegurado. Si es el último escenario, El Salvador solo competiría por alcanzar el primer lugar de manera invicta.

La principal fortaleza de la Azul sigue siendo la zona defensiva, esa que ha aportado para que hasta ahora se mantenga sin goles en contra en este torneo.

Si antes hablábamos que Mancía es el líder de la defensa, lo cierto es que los otros tres se complementan a la perfección y eso siempre es importante. La comunicación dentro del equipo es fundamental y hace diferencia.

Por los laterales hay solidez pero también salida. El técnico Carlos de los Cobos sabe que cuenta con dos jugadores que tienen velocidad, si, pero que también se aplican en la marca. Prueba de ello son las constantes subidas en ataque que realizan Bryan Tamacas y Jonathan Jiménez, por derecha e izquierda respectivamente.

"Somos un equipo que sabe jugar y que se entiende en el campo. Creo que hemos asimilado de la mejor manera en esquema del técnico y él nos da confianza. Cuando se puede podemos subir a defender pero sabemos que es importante cuidar la marca", dijo el lateral derecho Bryan Tamacas.

Los números son claros. En los últimos cinco partidos la selección ha recibido dos goles y no es poca cosa tomando en cuenta que se ha enfrentado a selecciones como Perú y Japón, esta última la responsable de esos dos goles a una defensa que por lo demás ha sido eficaz y que con su juventud ha demostrado ser el arma que permite incluso los resultados a favor.

"Hemos estado bien en defensa. El equipo tiene madurez y entiende lo que necesitamos. El trabajo de estos muchachos es importante pero no sólo de los cuatro atrás, sino de todo el equipo que se repliega para recuperar balones desde el medio campo", dijo De los Cobos.

La selección ha destacado en todas sus líneas por la presión. Si bien hay críticas porque el juego retrasado que realizan, lo cierto es que le ha funcionado y esta noche frente a Honduras podría adelantar sus filas y buscar los goles a sabiendas minutos antes si tiene la clasificación en la bolsa o no.

La realidad de igual forma es que no se pueden confiar. "Honduras no anda bien pero van a querer sacar su orgullo y ganarnos. Nosotros estamos obligados independientemente del anterior resultado a sacar una victoria que podríamos hasta darnos el primer lugar del grupo si las cosas se nos dan", comentó Bryan Tamacas.

RIVAL GOLPEADO

Honduras, por su parte, llega a este partido con su peor versión o al menos con la que ha dado la imagen más inexplicable dé la mano del técnico Fabián Coito y que luego de la derrota contra Curazao no se juega nada en Copa Oro.

Coito mencionó que Honduras buscará cerrar con honor porque es lo que queda. "Vamos a tratar de hacer nuestro partido y cerrar con honor, con una victoria. El equipo está triste pero hay que levantarse y seguir trabajando para lo que resta y para el futuro", dijo el técnico cuyo futuro está en el aire luego del torneo de la Concacaf.

"Yo he puesto en el campo a los jugadores que he considerado que pueden aportar a la idea de juego, lamentablemente las cosas no salieron como esperábamos", mencionó Coito.

El Salvador juega su último partido con una Honduras a la que hace unos meses derrotó por 2-0 y a quién conocen muy bien. "Son rivales que uno conoce y que sabemos lo peligroso que pueden ser. Honduras no va a llegar a regalarse porque también saben lo que nosotros nos jugamos", concluyó Tamacas.

La diferencia con este partido es que antes juega Jamaica y Curazao y eso podría definir el futuro de la selección y que jueguen con el boleto en la bolsa. De no ser así, la presión caerá de lado de la azul y blanco.