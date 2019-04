"Debemos ser conscientes del nivel que tiene la selección ahora"

Desde Houston, Darwin Cerén, quien juega para Dynamo, de la MLS, habló con EL GRÁFICO sobre lo que viene para la selección en Copa Oro. El mediocampista cree que Honduras puede ser el rival a vencer del grupo. Pero también considera que Jamaica, segundo adversario en el grupo, va dar batalla al equipo nacional. Para Cerén, ese equipo caribeño será muy distinto al que vino el pasado 23 de marzo para la última fecha de Liga de Naciones de CONCACAF. Cree que ahora pondrá más resistencia.

¿Qué opinión tiene del grupo que le ha tocado a la selección mayor en Copa Oro, ante Honduras, Jamaica y Curazao?

Ya estamos cerca del torneo en que queríamos estar. Creo que es importante para la selección. Veo bien el grupo. Hay equipos que nos han puesto las cosas difíciles cuando hemos jugado contra ellos, pero creo que es una bonita oportunidad para demostrar lo que está haciendo la selección en este momento. Creo que está en un nivel aceptable para esta competencia. Honduras y Jamaica son los rivales que veo más difíciles. Creo que debemos ser conscientes del nivel que la selección ha tomado en este momento y no bajara los brazos. Ojalá que logremos avanzar lo más que se pueda. Creo que hay una buena selección para lograrlo.

¿Cree que caímos al grupo más parejo de los cuatro de Copa Oro?

Creo que todos están competitivos, pero sí veo un poquito más sólido este grupo por el hecho de que hay selecciones que están haciendo las cosas muy bien. Honduras siempre es una selección complicada. Jamaica no es la excepción . Es una oportunidad que tenemos que aprovechar. A lo mejor, como siempre, no vamos a ser los favoritos, pero así calladitos creo que podemos lograr cosas importantes . Creo que si nos enfocamos en lo que la selección va a ser , tenemos que pensar en que vamos a estar en una competencia donde nadie va a dar nada por nosotros. Pero paso a paso podemos ir callando bocas y avanzando hasta donde nosotros podamos llegar.

¿Honduras puede decirse que es el rival a vencer de este grupo?

A lo mejor, sí . Pero sabemos que Jamaica no va a estar igual de fácil como estuvo en El Salvador a finales de marzo. Será un partido más disputado y va a ser un bonito partido. Esperemos que las cosas salgan bien para la selección, que estemos concientes de que todo depende de nosotros. Esta misma mentalidad con la que selección ha venido deberá seguir.

¿Esperan a otra Jamaica en segunda fecha de Copa Oro?

La verdad, yo espero que sea otra Jamaica. Hay que recordar que a El Salvador llegaron ya clasificados , sin ningún tipo de problema para estar en Copa Oro. Obviamente acá está en juego la clasificación a la siguiente ronda. Es algo que va ser un poquito más complicado. Esa es mi opinión personal, nada más. No quiere decir que va a ser así. Tendremos a una Jamaica que dará más batalla.

Luego, FESFUT ha complicado un juego amistoso ante Japón para el 9 de junio en el país asiático ¿Cómo lo ven como jugadores?

Ese será un partido muy importante. Es previo a la Copa Oro. Es algo importante lo que viene. Qué bueno que ese tipo de selecciones ya se estén fijando en nosotros. Esas son las selecciones que nos ayudan a crecer futbolísticamente. Lo veo bien, como un compromiso que va a ayudar mucho a la selección de cara a lo que viene, Copa Oro. Creo que la selección está en un buen momento ahora. Está haciendo las cosas bien.

Hablemos de su paso por Houston Dynamo. Sigue a la espera de minutos en este certamen de MLS...

Me estoy preparando lo mejor que puedo. Si tengo que hacer algo extra, me quedo para hacerlo. Es primera vez que me pasa, que estoy en un equipo, sin tener mucha actividad. No es que esté preocupado , pero sí estoy un poco pensativo, esperando una oportunidad. Espero hacer las cosas bien. Estoy ansioso de querer estar ahí. Estoy haciendo las cosas bien. Trabajo al 100 por ciento. No soy un jugador cómodo. Espero tener ese chance. Me siento preparado. Gracias a Dios, en los partidos en los que he estado hemos hecho las cosas bien, hemos ganado. Así es el fútbol. Tengo que esperar. Debo ser paciente. Si uno no baja los brazos, siempre vienen las recompensas.