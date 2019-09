De los Cobos justificó la convocatoria para el microciclo

Carlos de los Cobos justificó las novedades en la convocatoria para el microciclo de este lunes y reveló los motivos por los que descartó a Wilma Torres, jugador del Santa Tecla y a Julio Amaya (FAS) en la última convocatoria.

En entrevista con Will Vásquez de la Radio YSKL, el entrenador mexicano explicó que ambos futbolistas estaban en los planes para los juegos contra Montserrat y Santa Lucía del 12 y 15 de octubre, respectivamente.

"Teníamos contemplado llamar a Wilma Torres porque ha hecho un buen trabajo en Santa Tecla y es un jugador muy consistente con una gran velocidad, pero el caso de él como el de Julio Amaya, que también está haciendo un gran trabajo en FAS, estaban en planes de ser llamados, pero lamentablemente su visa no estaba lista, no tienen visa y no pueden viajar”, explicó De los Cobos.

Son novedad en la convocatoria del mexicano Andrés Flores Jaco, Gilberto Baires y Wilfredo Cienfuegos, del Santa Tecla; Ibsen Castro, del FAS; y Jorge Morán, del Sonsonate. También regresa a la Azul Raúl Renderos, de Isidro Metapán.

“Es bueno mover un poco el grupo, que el grupo no se acomode y venga gente con nueva motivación para que empuje al grupo", mencionó el seleccionador sobre la nómina en la que aparece, por el momento, como único legionario Rodolfo Antonio Zelaya.

“Ir preparando la idea que vamos a intentar llevar a cabo ante Montserrat y Santa Lucía. Algunos no podrán asistir porque no es fecha FIFA todavía. Por lo menos contaremos con un grupo reducido para que desde ahora empecemos a meternos en la idea", reforzó Carlos de los Cobos.

La selección salvadoreña perdió por 2-0 ante República Dominicana en la segunda jornada de la Liga B de Naciones y llega con presión extra a estos dos partidos, en los que tiene como misión sumar para mantenerse en el sexto lugar en el área de la CONCACAF.

“La selección siempre está abierta a jugadores que puedan, en un momento dado, merecer ser llamados por lo que están haciendo en su equipo”, sostuvo.