De los Cobos invitó a nuevo legionario para el amistoso ante Brasil

El mexicano Carlos De los Cobos, seleccionador nacional, ha invitado de manera formal al jugador Joaquín Antonio Rivas, volante ofensivo del club Tulsa Roughnecks F.C. de la Union Soccer League (USL) de los Estados Unidos para que se una a la selección absoluta donde desea probarlo en el amistoso ante Brasil a realizarse el próximo 11 de septiembre en el FedEx Field de Maryland.

Ernesto Góchez, asistente técnico del estratega azteca, confirmó que “la invitación es un hecho, se le ha girado el respectivo permiso a su club para que le autorice viajar a Maryland y poder unirse al plantel previo al amistoso ante Brasil. He platicado ya con él, el profesor De los Cobos ya lo hizo también y esperamos probarlo para saber lo que ofrece al combinado nacional ya que por ahora es la sensación de su club”.

Góchez afirmó telefónicamente además que “todo esto de la convocatoria surgió a través del hijo de De los Cobos que lo observó jugar, le llamó, le dijo de la existencia de este jugador y me pidió que lo investigara, fue así que hicimos el contacto telefónico con él y de esa manera nació su convocatoria, veremos si podemos lograr que se pueda acoplar al trabajo del grupo porque ha hecho toda su carrera en los Estados Unidos.”

Joaquín Rivas llegó a los Estados Unidos hace 22 años y es actualmente el goleador de su club en la USL con nueve goles pese a que realiza función de volante mixto que, a criterio del propio Rivas, lo ha ayudado.

“Es mi segundo año en el club, el año pasado anoté cinco goles porque jugaba como volante por la izquierda. Ahora que me están utilizando como volante de enganche me ha ayudado para anotar más goles”, externó.

Sobre su convocatoria para unirse al combinado nacional y tener la oportunidad de poder sumar sus primeros minutos con la elástica azul y blanco, Rivas admitió que “en realidad todo ha sido muy rápido, he platicado ya con el profesor De los Cobos y con don Ernesto (Góchez) el martes de la semana anterior, el profesor me preguntó que si estaba dispuesto en atender una convocatoria para unirme a la selección nacional y no lo he pensado dos veces, acepté de inmediato.

Asimismo comentó que a De los Cobos "le agradecí su llamada y su confianza, es un sueño que todo futbolista tiene en defender a su país y ahora me sucede a mí”.

El jugador de 26 años nacido en Santa Ana y de 1.80 metros de estatura estará arribando a Maryland el próximo 9 de septiembre posterior a recibir el aval de su club para unirse a la Azul.