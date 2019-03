De los Cobos: “El plantel nos ha ilusionado a todos”

El mexicano Carlos De los Cobos, seleccionador nacional de fútbol destacó la entrega y el buen fútbol que derrochó anoche la selección mayor de fútbol en su triunfo por 3-1 ante Guatemala.

De los Cobos dijo al final del partido que el despliegue técnico de sus dirigidos ha dejado un buen sabor de boca para enfrentar a los caribeños por el boleto al torneo regional y buscar un cupo en la primera división de la Liga de Naciones.

“Me ilusiona este grupo, sabemos que Jamaica es un equipo muy poderoso pero nada es imposible, haremos todo lo que está de nuestra parte para poder ganar ese juego”, recalcó. “Los muchachos saben que tenemos un gran compromiso (el próximo 23 de marzo) pero vamos a jugar en casa, con nuestra gente, el Cuscatlán es un estadio que intimida de alguna manera y esperemos contar con la presencia de nuestra gente, con el apoyo para ganar ese partido”, afirmó.

Pese a que no contó con la mayoría de legionarios, el técnico azteca adelantó que buena parte de los jugadores convocados ante Guatemala será la base para medirse ante los jamaicanos en casa.

“Seguramente el plantel que jugó esta noche ante Guatemala será la base para enfrentar el 23 a Jamaica; aún no puedo, no es tan fácil hacer o adelantar una probable formación pero la mayoría de los jugadores que participaron ante Guatemala me dejaron muy satisfecho”, destacó.

“Hoy rescatamos la entrega de Tony Rugamas que pese a que no es titular en su equipo lo conozco, he trabajado dos o tres microciclos trabajando con él y tiene cualidades, no solo el hecho de anotar, lucho en todo momento, defensivamente se entregó”, explicó.



LAS CLAVES

Sobre el nivel mostrado, De los Cobos afirmó que “en general me gustó el fútbol mostrado ante Guatemala, me gustó el funcionamiento, fue un partido redondo, hicimos goles, generamos posibilidades y es lo único que puedo decir.”

“Es un deleite ver jugar a estos chicos; hicieron un partido muy lindo, muy bonito, tuvieron la pelota, Marvin (Monterroza) vino a confirmar el porqué es uno de los mejores volantes de El Salvador en los últimos años, acompañado de un talentoso (Gerson) Mayén, la presencia de Iván (Mancía) atrás que le brindó fortaleza y seguridad, ya se conocen”, dijo De los Cobos.

