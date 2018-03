De control de calidad en una empresa de bloques al fútbol de la MLS

El mediocampista Darwin Cerén sigue dando de qué hablar en la Major League Soccer de los Estados Unidos y hoy, el jugador es noticia con la publicación de su historia con sus propias palabras, en el website oficial de su equipo, el San José Earthquakes.Cerén revela cómo fue su inducción en el mundo del deporte y destaca que trascendió de ser un empleado en un trabajo normal a cumplir el sueño de infancia que tuvo con su hermano Óscar, el de jugar al fútbol profesionalmente."Yo era encargado del control de la calidad de una empresa que fabrica de bloques de construcción para casas... Desde que era pequeño hablaba con mi hermano y siempre lo que quisimos era jugar al fútbol", cuenta en primera persona el jugador.El también seleccionado nacional de El Salvador destaca que su padre, también futbolista, siempre les apoyó y les mantuvo pegándole a la pelota, lo que les permitió mantener vivas las esperanzas de destacar en este deporte.Cerén, también Subrayó la oportunidad que tuvo en el Juventud Independiente y cómo finalmente, tuvo que dejar su trabajo por el deporte."Me descuidaba de una para atender más la otra. Decidí mejor seguir en el camino del fútbol y lo demás siempre ha sido el crecimiento. Creo que he superado muchas cosas que ahora me tienen donde estoy", completa."Mi hermano también tiene la oportunidad de ser un futbolista profesional. Me siento orgulloso a la vez como sorprendido de la familia porque mis hermanas también juegan fútbol así que contento por este lado y agradecido con Dios por el talento que me dio y también por mis padres que siempre estuvieron para apoyar", dice Darwin Cerén.Jugar junto a Óscar en la selección nacional es algo que disfruta gracias a su inexplicable entendimiento de memoria."Yo sé prácticamente donde quiere la pelota, el movimiento que va a hacer, donde va a correr y si se va a regresar o algo. Es una conexión que a veces es inexplicable", aseguró.El jugador reconoce la dicha de haber sido contratado para jugar en los Estados Unidos y admira a todos los cuscatlecos que hacen grandes esfuerzos por un día arribar en ese territorio y tener una vida mejor."Me estaban poniendo la oportunidad de venir para acá con todos los beneficios, incluso para sacar residencia para estar muy estable aquí. Tomé la decisión de venir", comentó.Ahora, todo es distinto para el futbolista y su familia. "Igual me cambió la vida porque es un mundo totalmente diferente. La educación aquí es diferente, la cultura diferente. Vengo de un país que es muy peligroso, donde no puedes andar a ciertas horas en la calle. Este país es totalmente libre donde puedes salir donde quieras a la hora que quieras. Esa es una causa de alegría..."Y aunque ha logrado tener la documentación para toda su familia, Cerén siempre quiere volver a El Salvador."Cuando ellos no estén acá, ya con las vacaciones yo voy para allá", revela.Su meta, es alcanzar el éxito, pero con su humildad característica. "...Quiero seguir adelante siempre, ganando cosas importantes con el equipo. Quiero seguir creciendo como jugador y como padre para mis hijos y también para mi país que me recuerden por una buena persona, por hacer cosas buenas y por haber marcado la diferencia de otro jugadores..."