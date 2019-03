De Anamorós a la selección: Wilma Torres está listo para debutar

Wilma Torres soñaba con llegar a la selección desde el 2016. Pasaron dos años, donde logró finales, títulos en la liga local, pero fue hasta el 2019 que se le abrió la puerta. Esta es su segunda convocatoria y ante Guatemala es segura su participación para marcar oficialmente su debut.

El jugador del campeón Santa Tecla ve en esta oportunidad de vestir la camiseta azul una grada más en su proyección de jugar fuera del país. La proyección internacional es parte de sus aspiraciones.

'''Debo aprovechar los momentos y ahora que a mí se me presenta esta oportunidad de estar en selección solo espero aprovecharla con buen fútbol para tener oportunidades de jugar fuera del país. Espero tener siempre un cuido personal para conseguir grandes cosas'', comentó Wilma.

Torres es un jugador diferente. Es bajo en estatura pero fuerte en el choque, rápido, tiene gol y, lo más importante, tiene disciplina y humildad.

''Estoy muy contento de estar acá. Siempre traigo presente lo que me dicen en mi pueblo de Anamorós, que nunca cambie, que la humildad nunca la pierda. Me ha costado todo lo que he ganado y seguiré esforzándome, manteniendo la humildad y el trabajo en el terreno de juego'', indicó.

RIVALIDAD

Del juego contra Guatemala en Los Ángeles, entiende que hay una rivalidad por ser países vecinos.

''Presión siempre hay y uno como futbolista debe asimilarla para hacer bien las cosas y lograr resultados. Desde que yo recuerdo siempre los juegos contra Guatemala son reñidos por ser países vecinos. Para nosotros es importante jugar con orden, seriedad y entrega porque es el único examen previo a la visita de Jamaica. Es cierto que Guatemala tiene más microciclos de trabajo que nosotros pero este grupo tiene una característica que es conjuntarse rápido y eso es fundamental'', apuntó.

Este viaje dice ilusionarlo mucho. ''Ya se comunicaron varios amigos que conocí en Anamorós y que ahora residen en Los Ángeles que irán al estadio a apoyar. Esto motiva a dar el máximo en la cancha. Ahora que me toca vestir los colores de El Salvador quiero hacerlo bien para seguir representando al país''.