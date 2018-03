Darwin Cerén ya se incorporó a la selección salvadoreña

Darwin Cerén, volante del Terremotos de San José de la MLS, arribó ayer por la tarde al país procedente de Dallas, Texas, y esta mañana se sumó a los entrenamientos con la selección mayor después de solventar su inconveniente para viajar a El Salvador.

Leé lo que le pasó: "Mandó su pasaporte en una maleta y él no pudo viajar".

El volante de marca aseguró que está en buenas condiciones para aportar a la azul en la Copa Oro de CONCACAF y contó cómo sucedió lo de su pasaporte.

"Viaje de San Francisco con escala en Dallas pero me quitaron la maleta de mano donde tenía mis documentos de viaje antes de salir de San Francisco porqué me dijeron que era muy grande para llevarla en mi asiento. Me prometieron que me la darían al llegar a Dallas, algo que no sucedió ya que sólo me dieron los implementos de mi hija y no mi maleta personal. Tuve que quedarme en Dallas hasta que me regresaron la maleta con mi pasaporte desde El Salvador", explicó.

Asegura que eso fue un error y que ahora solo debe pensar en la selección.

"Es una experiencia que se valora, pero hay que centrarnos en nuestra labor porque los rivales que tendremos en la Copa Oro tienen sus virtudes y que hay que valorarlos", afirmó.

SU APORTE A LA SELECCIÓN

Sobre lo que quiere aportar y las condiciones en las que llega, dijo: "Físicamente me encuentro bien. He trabajado fuerte con mi club para poder estar acá y eso me ha permitido que me encuentre casi al nivel que está el resto del grupo y buscar aportar y trabajar más fuerte con ellos, porque el torneo que se viene será más exigente".

Sobre el grupo, Cerén dijo que "están los mejores, como lo ha expresado el profesor Lara, y eso te brinda una idea que los que estamos acá buscaremos que nuestra participación en la Copa Oro trascienda".

El Salvador debuta el 9 de julio en la Copa Oro 2017 con su partido ante México.