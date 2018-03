Darwin Cerén ya está en Nueva Jersey para sumarse a la selección

Darwin Carén, volante del Terremotos de San José de la MLS, se incorporó esta tarde al trabajo de la selección mayor en Nueva Jersey. Fue el primer legionario salvadoreño en acudir al llamado de Eduardo Lara para el amistoso de este martes contra Ecuador.

Sin embargo, el volante cree que una sesión de entrenamiento no será suficiente para llegar a punto al partido ante Ecuador. Él y el resto de legionarios solo podrán practicar con el combinado nacional este lunes.

Cerén quería entrenar desde el lunes anterior con la selección, pero la FESFUT no respondió al jugador con los boletos aéreos que él necesitaba. El volante ya había obtenido el permiso de su equipo.

"Un solo entreno no es suficiente para adaptarse a lo que el profesor quiere. Ojalá que podamos congeniar como grupo. Hubo una desorganización y uno como jugador es el que sale afectado. En mi equipo ahora cualquier cosa pueden pensar, que a lo mejor no tenían para los boletos aéreos. Pero al final entendieron que no era algo que tenía que ver con mi voluntad. En otro juego que no sea fecha FIFA sería difícil que me presten", apuntó Cerén.