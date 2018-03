Darwin Cerén tendrá que esperar hasta el domingo para entrenar con El Salvador

Después que la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) dijera que el traslado de los legionarios convocados para el partido contra Ecuador, de este 13 de junio, corre por cuenta de los contratistas, el volante Darwin Cerén decidió rendirse y volver a los entrenos con su equipo, el Terremotos de San José de la MLS. El mediocampista obtuvo el permiso de su equipo para poder estar con la selección desde este lunes, algo que él había tramitado por su cuenta. Pero esa idea quedó descartada porque sus boletos serán enviados para viajar hasta el 11 de junio, dos días antes del juego ante Ecuador."Regreso con pena al equipo. Es complicado. No puedes pedir permiso para una fecha si ni siquiera estás seguro de que te van a mandar el boleto, si no lo tienen. La próxima vez el equipo puede pensar que a saber para qué quiero permiso o que para otra cosa pedí permiso y ahora estoy con una excusa que no me mandaron el boleto, cosas así. Lo más seguro es que yo viaje hasta el domingo. Hay que esperar porque tampoco han mandado ese boleto para viajar el domingo. Ya no se puede hacer nada más. Solo queda esperar. Ojala que nos organicemos mejor la próxima vez, porque estar así da pena, en serio", apuntó Cerén en plática con EL GRÁFICO.Cerén indicó hoy que no es el único caso de legionario que quería trabajar desde este lunes con la selección mayor.EL GRÁFICO conoció que Efraín Burgos Júnior, del Reno de la segunda división de Estados Unidos, y Pablo Punyed, del IBV de Islandia, también estaban en los planes para unirse a la selección al menos con una semana de anticipación al juego contra Ecuador."Los tres pedimos permiso en nuestros equipos, porque nos habían dicho que el lunes podíamos viajar. Quedamos mal con los equipos. Voy con pena al entreno de hoy, porque me podrían decir que para qué pedí permiso", apuntó Cerén.