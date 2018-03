Darwin Cerén será capitán de El Salvador ante Ecuador

El cuerpo técnico de la selección mayor decidió hoy que el volante del Terremotos de San José de la MLS, Darwin Cerén, sea el capitán en el amistoso de mañana contra Ecuador.

"Ser capitán no me hace más que nadie. Simplemente es una cinta que me distingue de mis compañeros. Todos somos líderes en la selección. Ser capitán tampoco es algo que me marea para decir que soy el capitán. Yo no soy así. Tomo con seriedad el poder ser capitán así como el juego que se nos viene ante Ecuador", dijo Cerén en plática con EL GRÁFICO.

Cerén es la segunda opción para la capitanía de la selección. Podrá portar el distintivo porque la primera opción a la capitanía, Andrés Flores, no podrá hacerlo ya que no fue convocado para este partido.

La última vez que Cerén fue capitán con la selección de El Salvador fue en marzo de este año en el amistoso ante Olimpia de Honduras.

Luego, en el amistoso contra Honduras, diputado hace dos semanas en Washington, Gerson Mayén fue designado capitán de la selección.