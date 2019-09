Darwin Cerén responde sobre  la supuesta división en la selección por regreso de Rodolfo Zelaya

El volante del Houston Dynamo y de la selección nacional Darwin Cerén aclaró qué fue lo que pasó en el camerino de la selección tras el rumor que se generó de que el grupo se dividió luego del regreso de Rodolfo Zelaya al combinado nacional.

El futbolista denominó como rumor a la supuesta división de grupo tras el regreso de "Fito" a la selección luego de casi dos años de ausencia y de las declaradas diferencias con el entrenador mexicano Carlos de los Cobos. Agregó que sí hubo diferencias con un jugador pero aclaró que todo se habló para arreglar la situación.

"Creo que son rumores que la prensa genera para hacer noticias. Sinceramente creo que sí hubo diferencias de algunos jugadores con Rodolfo, creo que es un tema que se tuvo que hablar y aclarar, pero en ningún momento es que el grupo no haya aceptado la llegada de él, porque creo que independientemente de quien está en la selección, cada quien tiene que hacer su trabajo. Independientemente de que seas amigo de él o no, si todos piensas de esa misma manera, creo que no hay ningún problema", dijo Cerén.

Además remarcó que vio "al grupo unido en todo momento, siempre lo vi que estuvo tranquilo, en ningún momento vi que algún jugador estuviera hablando a espaldas de otro o incomodo por la llegada de él", aclaró.

El volante nacional de la MLS cree que Rodolfo Zelaya tiene frente a sus ojos una gran oportunidad para reivindicarse ante los jugadores que en alguna vez tuvo diferencia y con la gran afición que apoya a la selección nacional.



"Lo más importante es que él ha entendido que tiene una oportunidad de oro y a lo mejor con un poco de presión porque mucha gente lo aprueba y mucha gente no y creo que es una oportunidad muy valiosa para él porque puede reivindicarse no solo con los jugadores, sino también con la afición que es la siempre está señalando cualquier las cosas buenas y las cosas malas que haces", concluyó.