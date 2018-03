Darwin Cerén pide acierto en la delantera de El Salvador

El capitán de selección mayor, Darwin Cerén, hizo un balance de lo que mostró la selección salvadoreña en esta primera fase de Copa Oro. Para el volante del Terremotos de San José de la MLS, el equipo nacional ha hecho un buen trabajo, pero cree que debe mejorar de cara al arco rival.Confía en hacer un buen trabajo en el juego de este miércoles 19 de julio contra Estados Unidos, por los cuartos de final de Copa Oro.Contento porque logramos el objetivo que traíamos, que era avanzar de la primera ronda. Creo que lo logramos haciendo las cosas bien. Hemos hecho gran trabajo de grupo, confiando en lo que se había planificado. Estamos confiando en el profesor Lara. Confiamos en lo que hacen los compañeros.Estamos contentos porque se hizo el esfuerzo. Valió la pena porque estamos en segunda fase.Tenemos que estar concientes de que es un partido muy importante. Sabemos que va a estar a estadio lleno, como juega Estados Unidos en casa. La gente lo apoya demasiado. Pero es un partido bonito, que tenemos que salir a disfrutarlo.El partido ya está a la vuelta de la esquina y de eso solo me acuerdo cuando lo dejamos afuera del Preolímpico 2012 con la sub-23. Esa es una de las sensaciones más bellas, dejar a una selección como Estados Unidos en su casa. Necesitamos que el grupo esté motivado.Este es un torneo en el que tenés que jugar contra el que te toca. Tenés que sacar los puntos. Ahora se trata de enfrentar esto con la mayor responsabilidad y buscar estar en la otra fase.Conozco a la mayoría. A casi todos los he enfrentado en la MLS. Todos prácticamente juegan acá. Esperamos hacer un buen partido. Ojalá que sea un partido que marque la diferencia de todo lo que se ha hecho en estos partidos anteriores, sobre todo que sea una recompensa para el sacrificio de todos los compañeros en la cancha.Cómo lo he dicho antes, es una distinción nada más. En el terreno de juego, no te hace más que nadie. Simplemente es una responsabilidad más que llevás. Pero yo no lo tomo que sea diferente a los demás.Siempre trato de hacer mi trabajo, ande o no el gafete. Siempre quiero luchar a la par de mis compañeros y poner de mi granito de arena nada más.Creo que el profesor Eduardo Lara ha sacado el máximo de los compañeros. A lo mejor falta un poco más. Tenemos que ser certeros a la hora de definir. Eso es, siento yo, una de las falencias que siempre ha tenido la selección. No es de ahora, pero se ha tratado de corregir.Ahora, lo importante es lo que ha pasado en estos últimos dos partidos, que nosotros hemos anotado primero. Es bien diferente cuando tu tienes la ventaja y te toca manejar el partido a tu conveniencia.No es posible que tengamos muchas oportunidades y terminemos complicados porque solo un gol metimos. Es complicado que en una jugada desafortunada nos vayan a empatar, así cómo pasó ante Jamaica. Debemos ser más eficaces en ese aspecto, porque hay otros equipos que no te lo perdonan. Te llegan cuatro veces a tu arco y te meten cuatro.Nosotros llegamos muchas veces al arco rival en mano a mano con el portero y hemos fallado. Creo que ese es el agregado que necesitamos, la estocada final.