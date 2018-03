Darwin Cerén es titular con El Salvador

El combinado salvadoreño está a pocos minutos de enfrentar a su segundo rival en la Copa Centroamericana y lo hará con algunas modificaciones en su alineación.

El colombiano Eduardo Lara apuesta por un esquema ofensivo, parecido al que mostró en el primer partido contra Costa Rica.

Pero la principal novedad es el regreso de Darwin Cerén, quien debió pagar juego de suspensión ante Costa Rica y que además saldrá con el gafete de capitán.



Hasta su equipo, el Terremotos de San José de la MLS, le ha externado su apoyo en redes sociales:





.@CerenDarwin will captain @LaSelecta_SLV in today's match against Honduras! Good luck, Darwin! #Quakes74 https://t.co/XzML5e2PEZ