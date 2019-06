Darwin Cerén: "Queremos la victoria para seguir motivados"

Para Darwín Cerén, volante de la selección, el plantel está listo para iniciar con buen pie y hay confianza, pero no en exceso, por hacer bien las cosas.



Cerén dijo que "sabemos que mañana es un gran compromiso. Estamos motivados y con buena actitud con hacer un gran trabajo y tener la primera victoria".





Además, agregó que "es importante empezar sumando en una competencia así. Siempre hay motivación y confianza en el grupo", dijo el volante de la MLS, agregando que ¨lo que se ha hecho es positivo; la cancha está bonita para jugar. Queremos la victoria para seguir motivados", dijo.



Al ser consultado sobre si existe presión, Darwin habló claro: "No hay presión. Es un torneo en el que ya hemos participado. Hay una seguridad de superarnos y de mi parte no hay presión. Mañana vas a ver a un grupo comprometido con estos colores", concluyó.