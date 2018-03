Darwin Cerén: “Daremos mucho de qué hablar en la Copa Oro”

El centrocampista Darwin Cerén, quien jugará para El Salvador en la Copa Oro, dijo que el torneo que inicia para la Azul mañana ante México “es un buen torneo, con mucha competencia y muchos buenos equipos”.Cerén, que juega para el San José Terremotos de la Major League Soccer, destacó que “el grupo” que tocó a la selecta “es complicado”, pero no aminoró el deseo del equipo nacional por trascender. “Creo que tenemos un equipo muy comprometido, competitivo, un técnico que nos está sabiendo guiar y vamos a dar de qué hablar”, completó.El “emelesero” dejó claro que para él es de “muchísimo significado defender los colores de la selección independientemente si estoy en la MLS o en la liga de El Salvador”.Señaló la importancia de contar siempre con el apoyo de la hinchada cuscatleca. “Siempre he respetado a la afición que con mucho cariño te viene a apoyar. Mucha gente que tú no sabes lo que haces por ir a verte jugar, por tener para un boleto e ir y disfrutar de la selección”, intuyó.Las declaraciones de Cerén fueron dadas al medio Univision Deportes. Aquí te dejamos el video completo de su participación.