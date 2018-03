Darwin Cerén: “Da colera que hasta acá se rían de uno”

A través de su secretario general, Luis Pérez Guerrero, la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) solicitó a Darwin Cerén Cerén y otros legionarios para que trabajaran con la selección mauor desde el lunes 5 de junio. Pero al final ni la FESFUT ni los contratistas del juego ante Ecuador se hicieron cargo del trasaldo del volante y a él no le quedó otra que regresar a los entrenos con su equipo, aunque confesó que eso le trajo las burlas de sus compañeros.Cerén tendrá que incorporarse a la selección hasta el domingo para el choque ante Ecuador, programado para el martes 13 de junio en Nueva Jersey.Estos son los fogueos que te sirven. A lo mejor pueda haber otros fogueos más. Siempre este tipo de partidos serán importantes para llegar a Copa Oro. Son los partidos que de verdad te exigen y aprendés. Ojalá que podamos sacar el máximo provecho para estar bien preparados para Copa Oro, que es un torneo importante. Es tiempo ya de que ganemos algo.No me mandaron el boleto. Yo tenía el permiso de mi equipo para faltar esta semana a los entrenos y poder incorporarme a la selección, pero no mandaron boletos y tuve que volver a entrenar con mi equipo. En la misma situación están Efraín Burgos y Pablo Punyed. Los tres pedimos permiso en nuestros equipos. Nos habían dicho que el lunes podíamos viajar y todo, pero no pasó así. Quedamos con un poco de pena con los equipos, porque van a decir que para qué pedí permiso si no iba a viajar.Lo más seguro es que viaje hasta este domingo para incorporarme a la selección. Ya no se puede hacer nada más. Ojalá que nos organicemos mejor para después, porque estar así da pena, en serio. No te pueden decir que pidás permiso para una fecha si no están seguros de que te van a mandar el boleto. La próxima vez, el equipo puede pensar que para cualquier otra cosa pedí permiso.Fuimos el chiste en el entreno. Regresamos al entreno y todo mundo riéndose. Como es El Salvador, todo mundo riéndose, porque no teníamos el pasaje para viajar. Se me caía la cara de vergüenza. Pero ya no es culpa de nosotros, aunque sí da cólera que hasta acá se rían de uno y por cosas en las que uno uno no tiene nada que verMe hubiera gustado estar un poco más de tiempo con los compañeros, entrenar con el grupo un poco más de tiempo. Ecuador llega a ese juego con jugadores importantes. Eso tiene que ser motivación para nosotros; el hecho de que Ecuador lleva figuras importantes, que están en la élite del fútbol y que algo podemos aprender de ellos. En el fútbol siempre se aprende cada día y más cuando tenés de frente a estos rivales que son de gran calidad. Creo que eso te ayuda más a crecer como jugador. Esperemos que trabajemos bien y que todo salga bien con los compañeros. Tendré que adaptarme pronto a lo que el profesor quiere. No tenemos mucho tiempo para acoplarnos a la idea del profesor.Creo que realmente sí hemos mejorado. Creo que él nos ha hecho creer que sí tenemos capacidad, que somos buenos jugadores, que tenemos talento y que lo podemos explotar. Nos ha hecho creer en nosotros, que sí podemos hacerle rivalidad a cualquiera. Luego, en lo futbolístico, él mismo lo dice, que el jugador salvadoreño tiene mucha técnica y calidad. Solo en un par de trabajos que hemos hecho con él, se ha visto cómo ha mejorado el equipo.Solo ganando los partidos que se vienen. Es importante comenzar a sumar y empezar a ganar los partidos que se generen. Este es un partido contra un buen rival y eso cuenta. Si hacemos bien las cosas vamos a ir escalando. Hay que tener orden para hacer bien las cosas. Creo que eso es lo que más nos falta a nosotrosUn torneo que empezó de la manera que yo no hubiera querido, pero luego se dio la oportunidad. Siempre he dicho que las oportunidades son para aprovechar y al final aproveché el momento, esa oportunidad que tuve. He estado siempre en los partidos. Estoy contento por eso. Me expulsaron en el último juego, pero yo siento un tanto injusta esa expulsión. Ya viendo los videos, en tranquilidad, siento que fue injusta la segunda tarjeta amarilla. Se viene una temporada larga, faltan mcuhos partidos.