Curazao, 74 en el ránking de FIFA, mide hoy a El Salvador

La selección de Curazao convocó a 23 jugadores para el amistoso contra El Salvador y está listo para el duelo que servirá de preparación de cara a la participación en la Copa Oro 2017.

En la nómina del seleccionado caribeño destacan Leandro Bacuna, del Aston Villa y Cuco Martina, del Southampton FC, de la Premier League.

Player list in friendly against @LaSelecta_SLV coming wednesday #curacaofootball #nosta12 @trendtent pic.twitter.com/VNKp9ghxb9

#curacaofootball selection leaving for Curacao today for friendly against @LaSelecta_SLV , coming wednesday! #onenationonegoal @trendtent pic.twitter.com/Lr5TPJ3gP5