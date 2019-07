Cuba, el último ensayo de la selección sub-23

La selección nacional sub-23 jugará este martes y jueves dos amistosos ante su similar de Cuba. Serán los únicos dos fogueos internacionales de este combinado preolímpico en siete microciclos de trabajo, de cara a la serie eliminatoria de UNCAF a dos partidos ante Panamá, el 17 y 21 de este mes.

Si supera esa instancia, el equipo nacional irá al torneo Preolímpico sub-23 de CONCACAF en Bradenton.

Luego de haber disputado seis partidos de fogueo a escala nacional, ahora es el turno para que los dirigidos por Guillermo Rivera tengan un mejor parámetro de medición ante jugadores de igual edad.

Después de haber tenido un inicio de labores con base física, el plantel preolímpico podrá soltarse más frente a los cubanos. "Contra Cuba ya son jóvenes de la misma edad. Es ahí con la potencia física de los cubanos, que se parece a la de los panameños, es que terminaremos de confirmar el buen trabajo que los muchachos están haciendo", apuntó el estratega asistente de sub-23, Enzo Artiga.

Antes de medirse a los cubanos, el último ensayo fue contra Limeño, en Anamorós. El resultado fue de 2-2. El equipo nacional volvió a encontrar el gol, luego de que ante Santa Tecla y Alianza no lo tuviera.

En ese juego, la Azul tuvo que reaccionar, tras dos tantos que le marcó el plantel dirigido por William Renderos Iraheta. Tras ese juego, Rivera escogió a los 20 jugadores con los que hará frente a la serie ante Panamá.

EL OJO EN LOS CANALEROS

Por otra parte, Artiga aseguró que ya tienen algunos videos del equipo canalero, para poder hacer una evaluación más fiel sobre ese plantel.

"Tenemos claro que la columna vertebral de esta selección panameña es parte del equipo sub-20 que estuvo en el último Mundial, Polonia 2019. Esta semana vamos a ver los videos con ellos. No se los hemos querido mostrar ahora para no saturarlos", apuntó el asistente técnico.

Por otra parte, el equipo nacional volvió a los trabajos desde este domingo. El equipo preolímpico trabajó por la tarde. Los trabajos continuarán este lunes.

Se espera que el cuerpo técnico deje en claro el equipo titular para enfrentar a Cuba, este martes, en la cancha tres de la FESFUT, a la 3:00 de la tarde.

Amistoso hasta la fecha para la sub 23:

Sub 23 4-3 ADEREL Lourdes

Sub 23 4-0 Mar y Plata

Sub 23 7-0 Mar y Plata

Sub 23 0-0 Santa Tecla

Sub 23 0-1 Alianza

Sub 23 2-2 Limeño