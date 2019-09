Críticas a la Azul: "Contra un equipo de mayor jerarquía nos hubiéramos visto mal"

Entrenadores nacionales y exjugadores dieron su punto de vista sobre lo que mostró la selección mayor en el juego que terminó en triunfo por 3-0 ante Santa Lucía, en el debut de Liga B de Naciones.

Para los entrenadores, el juego ante los isleños era para estar cómodos en casa y demostrar oficio suficiente para golear.

El primero en dar su valoración fue Hugo Pérez, exjugador de FAS y mundialista con Estados Unidos en 1994. "Yo sé que hoy en día los rivales no son fáciles, pero tampoco Santa Lucía es una potencia en el Caribe ni en CONCACAF".

"Pienso que El Salvador no solo tuvo que haber jugado mejor, sino que dominar más el partido. Pese a que Santa Lucía no atacó mucho, le creó varios problemas en medio a El Salvador. Contra un equipo más profesional y de mayor jerarquía se hubiera visto mal El Salvador. Jugamos muy lento, pausado", dijo Pérez.

Para él, la Azul tuvo una oportunidad inmejorable para golear. Recalcó que los últimos dos goles para el triunfo fueron en los últimos 10 o 15 minutos. Sin pelos en la lengua, el mundialista cree que el resultado no debe dejar tranquilo a nadie dentro de la selección.

"Este resultado debe preocupar al señor (Carlos) de los Cobos. Como salvadoreño te preocupa la forma en que está jugando la selección, el volumen de juego. Estamos en un grupo que para mí no es difícil. Es accesible. Santa Lucía es un equipo casi amateur", apuntó el exvolante.

ZARCO LO VIO EN EL CUSCA

Por su parte, Jorge Rodríguez viajó desde Cobán, Guatemala, para ver el juego de la selección in situ: "Desde afuera, uno no puede dar comentarios exactos. Lo único que percibimos es que la selección no tuvo un buen partido como conjunto ni en lo individual, pero al final, era importante sacar una victoria".

"Como conjunto, quedamos a deber, lastimosamente", apuntó el entrenador salvadoreño, que ahora es sublíder con Cobán en el fútbol chapín con 13 puntos.

De cara al segundo juego de Liga B de Naciones de CONCACAF, contra Dominicana, Rodríguez espera que la selección pueda lavar su cara, desde el argumento del oficio.

"Somos mejores. Tuve la oportunidad de ver a República Dominicana contra Guatemala y no creo que vaya a cambiar mucho. Guatemala dominó todo el juego allá. Ojalá que el equipo pueda tener esa tranquilidad para que pueda sacar el resultado de visita", dijo Rodríguez.

ROMERO: "SE PUEDE MEJORAR"

Mientras que el timonel de Águila, Carlos Romero, ofreció su análisis sobre la presentación de la selección mayor ante Santa Lucía.

"Lógicamente, como selección se necesita mejorar más. El recurso humano está. Pienso que hay buenos jugadores. Nos faltó un poco más de dinamismo. En el segundo tiempo se mejoró mucho con la llegada de Darwin (Cerén), le dio más empuje. También favoreció en ataque la llegada de (Nelson) Bonilla", valoró.

"El primer tiempo fue gris. Después del primer gol, la selección cayó en un exceso de confianza", dijo el estratega del equipo migueleño.

Para Romero, esta era la oportunidad para que Carlos de los Cobos intentara atacar con Rodolfo Zelaya y Nelson Bonilla. Él apostaba por ver a los atacantes sueltos en el área del rival.

"No se le dio un balón de gol a Zelaya y los laterales se incorporaron poco. Eso fue sumando para que en el juego vayas perdiendo la dinámica. Fito es un referente. Yo esperaba que jugáramos con los dos arriba, Fito y Nelson. Era el momento para hacer esa prueba", dijo Romero.