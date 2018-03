Copa Centroamericana a estadio vacío

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) informó hoy que la venta de boletos para la Copa Centroamericana de UNCAF no ha tenido los resultados esperados y los primeros partidos, hoy, se podrían jugar con escaso público.Para los juegos de hoy, incluyendo el choque entre El Salvador y Costa Rica, general tiene un costo de $8 y tribuna vale 15, en el estadio Rómmel Fernández, de la capital panameña.El secretario general de la UNCAF, Mario Monterrosa, admitió que las ventas no han sido las esperadas, aunque el dirigente chapín dice que no hay preocupación y esperan que a última hora los aficionados acudan al estadio para apoyar a sus selecciones."Esperamos que en el transcurso de los días podamos tener mejor afluencia de público. Recordemos que son muchos partidos", apuntó Monterrosa.El directivo dijo que los precios fijados por UNCAF están accesibles, por lo que no cree que la poca afluencia se deba al costo de las entradas."Son bastantes partidos en una pequeña cantidad de fechas (5 días). No se quiere castigar el bolsillo del aficionado para que pueda venir", apuntó Monterrosa, en plática con EL GRÁFICO.El dirigente de UNCAF aseguró que de las recaudaciones en taquilla habrá un 60 por ciento para la FEPAFUT y un 40 por ciento para UNCAF.