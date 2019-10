Agustín Ruiz volvió a la selección de fútbol playa de El Salvador tras pagar sanción de seis partidos por expulsión y su retorno no fue grato: derrota ante Rusia 2-4 en el debut de los Juegos Mundiales de Playa que se disputan en Catar.

Sobre la caída, el jugador sostuvo que “no era un partido fácil, pero le complicamos las cosas a Rusia, nos aplicamos, pero en el tercer periodo nos desconcentramos, pero seguiremos trabajando para corregir los errores”.

El siguiente juego es ante Japón “será complicado, es un equipo fuerte, le pedimos disculpas a la afición, ante Rusia cometimos dos errores, pero queremos trabajar para no volver a fallar”, manifestó.

Mientras que el portero Eliodoro Portillo, detalló que los errores defensivos y la falta de efectividad ante marco rival fueron determinantes en la caída. “Fue un jugo cerrado, así lo esperábamos, ellos sí aprovecharon los errores que siempre hay; nos metieron tres goles (en jugadas) similares, no regresamos a la marca y nos hicieron el tres contra dos o el dos contra uno”.



“Eso (falta de marca) nos hace perder los partidos y no aprovecharlas arriba, no podemos obviar que tuvimos oportunidades en el mano a mano con el portero y las perdimos, si hubiéramos metido al menos uno, el marcador se pone diferente, no podemos repetir el jugo y debemos de pensar en el próximo rival porque esto ya pasó, cometimos errores y debemos de corregirlos”.