Colombiano Diego Pizarro arrancó trabajo con la sub 17

El entrenador colombiano Diego Pizarro fue presentado ayer como nuevo seleccionador sub 17 y arrancó el trabajo con los juveniles. Trabajará por dos meses al frente de la sub 17, a la que debe preparar para los Juegos Bolivarianos de Santa Marta, Colombia, del 11 al 25 de noviembre.El timonel colombiano viene contratado, por ahora, por dos meses. El presidente del Comité Olímpico de El Salvador (COES), Eduardo Palomo, confirmó que esa institución ha dado un respaldo económico a la FESFUT para que Pizarro pueda hacerse cargo del trabjo de la selección sub 17."La FESFUT nos ha permitido hacer ese aporte. El profesor Pizarro reúne los ideales que el Comité Olímpico quiere. El profesor Eduardo Lara (técnico de la selección mayor) es quien ha seleccionado al profesor Pizarro. Este periodo de trabajo de Pizarro (dos meses) trataríamos de expandirlo a Centroamericanos, programados para diciembre", apuntó el titular del COES.Pizarro ya comenzó su trabajo con este combinado, que tendrá como base al grupo de compitió en la eliminatoria de CONCACAF de abril de este año, en el Premundial de Panamá."Llevamos tres sesiones de trabajo con los muchachos. Vamos a hacer sesiones rápidas. No nos van a tener toda una tarde en el campo. Solo vamos a estar una hora y 20 minutos, pero a todo dar. Vamos a trabajar para que la selección se empiece a comportar dinámica dentro del campo. Eso es lo que queremos y creemos que vamos a lograrlo. Vamos a trabajar de lunes a jueves. El grupo tiene buena talla y buena técnica", apuntó el estartega cafetero."La idea del profesor no está alejado de la idea que teníamos en el proceso pasado. Siento que nos va a ser más fácil poder acoplarnos al grupo. El profesor Lara nos está insistiendo en sacarle un provecho a esta oportunidad. Queremos aprovecharlo para demostrarle al profesor Lara de que podemos estar en la sub 20", apuntó Diego Chévez.En la primera B de Colombia, a Diego Pizarro le colocaron el apodo del "Comandante". Jugaba para River Buga."Era por mi destreza en el terreno de juego. También porque fui capitán casi siempre en los equipos en los que estuve. Me gustaba llevar el barco", apuntó.