Chigüila, de la sub 20: “En el primer tiempo queríamos andar caminando”

Wálter Chigüila, volante de contención de la selección sub 20 salvadoreña, admitió que el equipo nacional se confundió en su juego ayer, ante México, y no se guardó las críticas contra él y sus compañeros.“Queríamos andar caminando en el primer tiempo. México fue letal en los primeros 15 minutos. Cuesta salir de esto. Para ahora vamos a intentar levantar la cara y a ver qué pasa”, declaró el mediocampista.El jugador del 11 Lobos de seguda división fue más allá y opinó sobre la defensa: “Hubo muchas desconcentraciones atrás. No supimos como resolverlas. Queda cerrar con la frente en alto este viernes contra Estados Unidos”.El volante Kevin Reyes aseguró que no se puso en la cancha lo solicitado por Eduardo Lara."El profesor dijo que teníamos que poner corazón y huevos. Ni modo, no se pudo. Ahora se viene Estados Unidos. Nada es imposible. Tenemos que dar el todo. Tenemos que cerrar con bien. Aún nada está perdido", apuntó el mediocampista.El técnico de la selección sub-20, Eduardo Lara, admitió que México botó las ilusiones que tenía el equipo salvadoreño y aseguró que no esperaba lo que sucedió."Este es un juego que jamás debimos haber peridido. Pero cuando las cosas no se hacen de la manera que uno espera, siempre te vas a encontrar al frente con un rival de categoría y te va a facturar. Eso es lo que ha pasado", aseguró el timonel de la sub-20, en la conferencia de ayer.Lara indicó que la motivación para jugar contra México era palpable. "Veníamos con una gran ilusión de querer hacer un gran partido, pero las cosas no se nos dieron cómo pretendíamos", apuntó.Pero el técnico cafetero ya no quiere hablar en lo que se dejó hacer ante México. "Ahora hay que recomponer y pensar en el juego contra Estados Unidos", aseguró el estratega del equipo cuscatleco.El juego entre El Salvador y Estados Unidos será este viernes, a las 5:15 de la tarde (hora salvdoreña) y la azul y blanco debe ganar al menos 3-0 para clasificar al Mundial.