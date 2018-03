Cerritos: “En la cancha nadie te pregunta la edad”

Hijo de un histórico goleador de la selección salvadoreña, ahora Ronald Alexis Cerritos busca dar sus propios pasos y uno de ellos fue el debutar con la selección mayor con apenas 17 años y seis días hace una semana.

Ronald Alexis dijo que escuchó consejos de todas partes antes de jugar los últimos instantes del amistoso de la Azul mayor con Canadá (triunfo 1-0) y espera que las convocatorias en la misma escuadra que dirige Eduardo Lara no cesen en el futuro.

¿Cuáles fueron tus sensaciones en tu debut con selección mayor con apenas 17 años?

Fue un momento especial en mi vida. La verdad ansioso por querer estar adentro de la cancha y ayudar al equipo. Sabíamos de la importancia del partido y gracias a Dios el equipo jugó bien y sacamos el resultado. Jamás olvidaré ese momento.

¿Cuál es tu siguiente paso con la selección mayor?

Tengo que seguir trabajando fuerte para ser tomado en cuenta, sé que no es ni será fácil, pero con la experiencia que acabo de pasar y con las ganas que tengo de estar en la selección, haré todo lo posible para demostrar mi capacidad. Y si me convocan, con mucho gusto vendré.

¿Cómo fue la experiencia de entrenar con tus compañeros y cómo te trataron?

La experiencia de estar con este tipo de jugadores fue increíble, la dinámica, la velocidad del juego comparándola con el nivel de una sub-17 aquí en mi equipo es muy diferente: tienes que jugar más rapido y pensar mas rápido. Jugadores como Arturo Álvarez, Irvin Herrera, (Alexánder) Larín, Richard (Menjívar), (Efraín) Burgos, (Roberto) Domínguez, Jaime Alas me ayudaron mucho en la semana. Realmente me trataron muy bien.

¿Cómo fue entrenar a las órdenes del profesor Eduardo Lara?

Muy agradecido por la oportunidad que el profesor me dio. Sé que es una gran responsabilidad, es un técnico que sabe mucho y dice las cosas tal y como son. Y trabajaré y daré lo mejor de mí para no defraudar esa confianza.

¿Qué te dijo tu papá tras tu debut, considerando que él es un referente de la selección nacional? ¿Algún consejo?

Mi papá siempre me ha dicho que representar una selección es lo más lindo que puede haber. Siempre me dice que disfrute el fútbol pero con responsabilidad, me dijo que disfrutara ese momento y que si me tocaba entrar los minutos o segundos que fueran que diera el máximo y que actuara normal, que creyera en mis cualidades y que siempre sea atrevido en la cancha, que me olvidara de los 17 años porque a la hora de estar en la cancha nadie me iba a preguntar mi edad. Y que ayudara al equipo en lo que me diga el profesor Lara.

¿Qué se viene en tu carrera dentro de las divisiones menores del DC United?

Es una de mis metas jugar para el primer equipo del dc united, ya estoy entrenando de ves en cuando con el equipo mayor y Bueno veremos si se da la oportunidad.

¿Cuáles son tus metas a nivel futbolístico en los próximos meses?

Mis metas son primero pedirle a Dios no tener lesiones y que me dé siempre la fuerza para poder hacer lo que me gusta. Mi papá me dice que hay que ir paso a paso y trabajar el doble y prepararme en todos los sentidos para siempre estar listo. También estar bien físicamente. Mi sueño es jugar a nivel profesional, sé que falta mucho por aprender pero haré todo lo posible para poder conseguir ese objetivo.