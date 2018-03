Carrillo usó los cortos de la selección

El federativo Hugo Carrillo se puso el uniforme de la selección. Esta mañana participó del rondo que se hace con los jugadores antes de la práctica. Luego dejó que los jugadores trabajarán a otro ritmo con el preparador físico Harold Rodríguez."Pero yo lo hago como algo recreativo. A mí me gusta el deporte, pero yo no participo de las prácticas. Hago el rondo con ellos, pero luego me salgo. Eso me ha generado el acercamiento con el grupo. Esta es una manera de acercarme más al grupo", apuntó el dirigente federativo.Carrillo negó que participe en las decisiones técnicas. "Yo no tengo.nada que ver en lo técnico. Eso le compete en este caso al profesor Lara", apuntó Carrillo.