Carrillo: "Ante las críticas mejor me quedo callado"

El técnico Eduardo Lara creyó conveniente que Derby Carrillo jugara como titular ante Curazao. El timonel colombiano y sus asistentes José Silva y Harold Rodríguez le dieron ánimos al cancerbero para que cuidara el arco de la selección mayor.

Carrillo supo responder y disipó todas las críticas que ha habido por si trabajo con la Azul en juegos anteriores. Tapó un penalti cerca del final del primer tiempo a Gevaro Nepomuceno.

"Le tengo que dar las gracias a Nelson Bonilla, quien tuvo a ese muchacho como compañero y me dijo a dónde me lo podía tirar. Tuve la confianza en lo que él me había dicho. Gracias a Nelson", apuntó el guardavallas en plática con EL GRÁFICO.

Pero Carrillo cree que siempre habrá críticas en en trabajo. Por lo tanto, no cree que se hayan acabado, tras haber tapado el penalti a Nepomuceno.

"Ante las críticas, yo mejor me quedo callado y sigo adelante. Ojalá que sigan teniendo confianza en mí, y si no, qué se puede hacer", apuntó el portero del IBV de Islandia.

Carrillo también agradeció al seleccionador Eduardo Lara por la oportunidad que le brindó para el juego los curazaleños.

"Los porfesores han tenido confianza en mí. Ellos, al igual que yo, han estado bajo mucha crítica y realmente Dios es grande. Se dio la oportunidad", apuntó el cancerbero.