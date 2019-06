Carlos de los Cobos: "No es fracaso"

Carlos de los Cobos dijo en conferencia de prensa posterior a la goleada de 4-0 ante Honduras, que significó la eliminación de Copa Oro 2019, que "no es fracaso", ya que sus jugadores "hicieron un buen trabajo pero no cumplimos el objetivo".

Asimismo, el entrenador mexicano, en su tercera Copa Oro con la Azul, señaló que "el equipo tuvo 45 minutos buenos pero nos desordenamos. El equipo ha jugado así y así ha ganado nueve partidos de 12".

También se refirió a las carencias ofensivas (un gol en tres juegos) y justificó su propuesta ofensiva: "No tenemos potencial ofensivo para salir a jugar adelante".

MOLESTIA

El timonel de la selección mayor también respondió, con cierta molestia, cuando esta redacción le consultó si no debió llevar un plantel con mayor peso ofensivo a la competencia.

"¿Un plantel con más peso ofensivo? (Al periodista) me gustaría que me dijeras cuál, es decir, en El Salvador no tenemos un universo extenso de jugadores... (Edgar) Cruz, de Jocoro, el Puma (José) Peña de Alianza, que no juega. ¿Quién? No... es bien fácil decir, es muy simple, ¿Qué jugadores hay de peso? Dime uno, tú que eres salvadoreño", respondió.

Al respecto, dijo que "me encantaría tener cinco o seis delanteros, de una gran calidad, pero en El Salvador no los hay".

Sobre el juego dijo que "hubo aproximaciones pero no tuvimos claridad. No pecamos de confianza. Nos enfrentamos a un rival sin presión. Siento que la realidad es que cometimos errores que generaron desconcierto".

Y acerca de la debacle en el segundo tiempo afirmó: "Es simple, los muchachos pierden el orden. Sobre todo en el cuarto gol que si me molesta por la forma en que lo recibimos".