Carlos de los Cobos: "Nadie me ha impuesto nada"

El seleccionador Carlos de los Cobos fue directo a la hora de hablar del regreso de Rodolfo Zelaya a la selección mayor. Indicó que no tiene muchas opciones y que los entrenadores viven de resultados.

Por eso lo tomó en cuenta de nuevo para el equipo mayor, luego de que antes hubiera dicho que ningún jugador que haya estado involucrado en tema de amaños sería tomado en cuenta nuevamente en la Azul.

"Viene una etapa complicada en la que necesitamos tener a lo mejor. En ese sentido, sé que Rodolfo puede aportar mucho. Por qué cambié de opinión ahora, esa es la inquietud de mucha gente. Primero es de sabios rectificar. Es un tema deportivo el que me lleva a tomar esta decisión", apuntó el seleccionador mayor.

Por otra parte, De los Cobos entiende que ahora la selección está cerca de poder llegar a una hexagonal final de CONCACAF. Por lo tanto calificó de productivo al atacante de Los Ángeles FC, de la MLS.

"Soy director técnico de una selección nacional y lo digo abiertamente con el respeto que me merece el país: No tengo tantos recursos para echar mano para formar una selección más competitiva. Como director técnico, a mí se me exigen resultados. De eso vivimos los técnicos", valoró.

El mexicano agregó que, por ello "necesito fortalecer a nuestra selección". "Pero quiero ser claro, nadie me ha impuesto nada. Es normal que pueda manejarse esa idea. Esta es una idea que estuve reflexionando. He pensado en Fito para que venga a fortalecernos", apuntó el estratega mexicano.