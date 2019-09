Carlos de los Cobos: "Me agradó mucho la disposición de Fito"

Carlos de los Cobos habló en la conferencia de prensa después del gane de El Salvador 3-0 ante Santa Lucía en donde haló del papel que realizó Rodolfo Zelaya en su regreso a selección nacional.

El estratega azteca consideró que Fito jugó bien pese a no anotar un gol y que el problema por el momento es que el delantero de Los Ángeles FC no está al tope en su condición física.

"Todos conocemos a Fito porque tiene un don y es contundente de cara al gol. Sabemos que no ha tenido ritmo de competencia; no es lo mismo entrenar pero no competir. Me agradó mucho la disposición de Rodolfo".

Carlos de los agregó que le dará la confianza para Zelaya se recupere en los próximos partidos de la selección en la Liga de Naciones. "Es cuestión que él tenga más minutos para que encuentre su ritmo. Vino con una gran actitud y ha trabajado bien. Nos va a ayudar", concluyó.