Carlos Rivera: "Ambos porteros están listos para jugar"

El Salvador debuta este domingo en el Premundial sub 17 a partir de las 2 de la tarde ante México en el estadio Maracaná en Ciudad de Panamá y una de sus incógnitas es saber quién atajará ante los aztecas.

Para Carlos Eduardo Rivera, preparador de porteros del combinado juvenil y ex seleccionado premundialista, sabe que uno de sus pupilos será sin duda titular en nuestro debut ante los aztecas, pero la decisión la debe tomar el seleccionador, Erick Dowson Prado.

"Ambos porteros así como el resto del plantel están listos para debutar el domingo (ante México), ahora que quién jugará de titular (en la portería) es decisión exclusiva del cuerpo técnico. A mí se me puede preguntar, poder sugerir alguna idea o algún criterio para reforzar una decisión, pero la última palabra de quién jugará el domingo ante México lo tienen los profesores", aseveró el popular "Carlanga" Rivera.

Sobre la labor realizada por Guardado y Romero, el miembro del cuerpo técnico juvenil admite que "he trabajado más con Jairo, en cuanto a Tomás, fue de los últimos en incorporarse por lo que no he trabajado mucho con él, cuando llegó me tuve que ir con la selección de playa por lo que desconozco en lo personal cómo viene de su equipo y qué ha trabajado, pero me ha dicho que hizo una buena pretemporada con el equipo juvenil de la MLS (Philadelphia Unión), aparte que ha jugado algunos amistosos con la selección y jugó junto a Jairo la eliminatoria de la UNCAF en ésta categoría donde atajó ante Belice, pero la evaluación final es potestad de los profesores", insistió.

Sobre la labor del guardameta juvenil de Santa Tecla, "Carlanga" Rivera aseguró que "Jairo Guardado sigue aprendiendo, sabemos que la labor del portero es difícil, todo el mundo está pendiente de tu accionar, seguimos potenciando sus virtudes y atacando sus defectos, lo cierto es que cualquiera que ataje el domingo contará con mi apoyo."