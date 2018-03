Carlos Hermosillo: “Ganar a México es paso importante para El Salvador”

El exdelantero de la selección mexicana y ahora comentarista de televisión, Carlos Hermosillo, habló con EL GRÁFICO en la antesala del juego de este domingo entre las selecciones de México y El Salvador.Hermosillo cree que hay que ver con respeto a los rivales que tendrá México en este certamen regional, que se jugará en Estados Unidos. Trajo a cuenta la historia que para él dice que ante El Salvador siempre han sido partidos difíciles."El Salvador siempre va a ser buenos partidos a México. Sabe que ganarle es un paso importante. Yo nunca he despreciado a ningún equipo", apuntó el exatacante.Luego, para Hermosillo no se tiene que tomar en cuenta el hecho de que el planteo mexicano lleva un equipo a Copa Oro solo con jugadores que militan en la liga azteca."Los partidos se tienen que jugar. Pero ya no es tanto de nombres, sino de hombres. Ya no se puede vivir del pasado. México tiene que saber hacer su partido", apuntó el exatacante.Por otra parte, Hermosillo recordó la amistad que tiene con el exvolante salvadoreño Mauricio Cienfuegos. Ambos compartieron en las filas de Los Ángeles Galaxy de la MLS en la década anterior."Cienfuegos es un gran amigo. Hablé con él para la promoción de la Copa Confederaciones del mes pasado. Recuerdo que nos llevábamos bien con su familia. Fueron hasta mi casa para hacerme pupusas. Cienfuegos se portó bien conmigo", apuntó Hermosillo