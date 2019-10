Carlos De los Cobos justifica su trabajo en la selección: 'Lo he hecho bien, allí están los números''

Nueve días después de la derrota de la Selección ante Dominicana, el presidente del Comité Ejecutivo de la Fesfut, Hugo Carrillo, dijo “si no clasificamos a la Hexagonal hasta allí termina el contrato de Carlos De los Cobos”.

El dirigente aclaró que confiaba que el cuadro nacional reaccione en los siguientes cuatro partidos de Liga de Naciones pero su mensaje fue un llamado de atención.

Este miércoles, en el el cierre del microciclo de trabajo en la Selección, el técnico Carlos De los Cobos reaccionó al tema y dijo que no se siente preocupado porque los números avalan su trabajo. Su balance, desde junio del 2018, es de 10 triunfos, 1 empate y 5 derrotas.

''Eso a mí no me preocupa, yo estoy aquí para trabajar, lo he hecho bien, allí están los números. No se olviden de lo que pasó recientemente atrás cuando yo llegué, cuando lamentablemente no habían resultados, hoy los hay. Nada es fácil. Queremos a veces exigir cosas que no tenemos, hay que ubicarnos a la realidad que tenemos en el fútbol de El Salvador y lo digo con todo respeto'', mencionó De los Cobos.

El timonel de la Azul se mostró positivo de que las posibilidades de llegar a la Hexagonal depende todavía de El Salvador.

''Hemos avanzado. Si estamos peleando la posibilidad de la clasificacion a la hexagonal es con lo trabajado en un año con dos meses que estoy acá, antes el país estaba en otro lugar en la clasificación. Lo trabajado nos permite soñar con estar en una hexagonal nuevamente de manera directa y eso habla de que lo hemos hecho bastante bien'', añadió.