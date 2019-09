Carlos De los Cobos: "La afición hoy no fue la de otras ocasiones"

El técnico Carlos De los Cobos habló en conferencia de prensa luego de la victoria por 3-0 sobre Santa Lucía. Estas son las frases que dejó el estratega mexicano:

- La afición no fue la de otras ocasiones pero hubo apoyo. El que uno esté de acuerdo o no es diferente.

- En cuanto a la falta de profundidad creo que a veces nos cuesta a todos hacer una análisis. No es simple, aunque pensamos que enfrente tenemos a un rival débil, puede serlo en algunos aspectos pero son fuertes y rápidos. No es que uno no quiera profundizar pero el rival no lo permite; puede ser Santa Lucía u otro rival pero sabíamos que enfrente teníamos un rival fuerte que sabe manejar los aspectos tácticos.

- Todos pisaron el área, lo hizo Fito como todos. Mayén, Marvin y Juan Carlos Portillo lo hicieron, fuimos un equipo que intentó atacar. No es tan simple.

- Me siento satisfecho porque los muchachos recibieron lo que merecieron. Hubo aproximaciones, considero que los cambios funcionaron. Estoy contento con el grupo por su calidad técnica. Nuestra mayor virtud es la tenencia del balón.

- Nos falta tener movilidad, en algunos jugadores. Ofrecer la oportunidad a los compañeros, ser más contundentes porque nos faltó precisión en la última jugada y en el último toque. - El no recibir gol es una característica de estos muchachos. El no recibir gol genera confianza en lo defensivo porque no es solo los cuatro de atrás. El caso de Marlon Trejo, que jugó por primera vez con nosotros.

- Denis Pineda pensó en él y no en el equipo. No pensó en el grupo y pensó en tomar revancha de una patada que no tenía sentido.

- El árbitro fue exigente y amonestó rápido a Darwin Cerén.

- República Dominicana tiene buen fútbol. Eso nos permite por ahora amanecer primeros de grupo por la diferencia de gol.