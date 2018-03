Carlos De Los Cobos apoya a El Salvador en Copa Oro

Qué alegría encontrarme con mi gente Salvadoreña!!! hoy gana #NuestraSelecta Vamos Cipotes que sí se puede!!! pic.twitter.com/s1u3D5Io02 — Carlos De los Cobos (@DelosCobos22) 16 de julio de 2017

El mexicano Carlos De los Cobos no olvida su pasado como entrenador de la selección mayor salvadoreña y aprovecha su participación como comentarista de la Copa Oro para desear lo mejor a sus ex pupilos.El técnico está en San Antonio y no dudó en tomase esta fotografía con la afición cuscatleca:"Que alegría encontrarme con mi gente salvadoreña!!! hoy gana #NuestraSelecta Vamos cipotes que sí se puede!!!", escribió en su Twitter.El entrenador azteca dirigió a la selección nacional entre el 28 de agosto de 2006 y el 31 de diciembre de 2009. Con él en el banquillo, la azul y blanco disputó la hexagonal final de la CONCACAF rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. Además, el mexicano dirigió a los salvadoreños en dos Copa Oro, en 2007 y 2009.Recientemente De los Cobos estuvo como comentarista en la Copa Confederaciones, en Rusia.