CONCACAF da el triunfo a Honduras por alineación indebida de Guayana

La selección de fútbol de Honduras fue declarada ganadora del encuentro que empató ante Guayana Francesa en la Copa Oro de la Concacaf debido a la alineación indebida del ex internacional francés Florent Malouda.La Concacaf (Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol) anunció en la noche del jueves que el resultado del encuentro se cambiará del 0-0 original a un 3-0 en favor de Honduras. Además, la Liga de Futbol de Guyana Francesa fue multada con una suma no divulgada y Malouda fue suspendido con dos partidos oficiales en los que ni siquiera podrá estar en el estadio.La decisión permite a Honduras mejorar significativamente sus posibilidades de clasificación a los cuartos de final del torneo. Los "catrachos", que en el debut cayeron ante Costa Rica, suman ahora tres puntos.Esta noche jugarán su último encuentro de la zona ante Canadá enáDallas, mientras que Guayana se medirá antes en el mismo escenario a Costa Rica.El Grupo A es liderado por Canadá y Costa Rica con cuatro puntos, mientras que Honduras suma tres y Guayana ninguna unidad. Los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros de las tres zonas avanzan a cuartos de final.En el partido ante Honduras jugado el 11 de julio, Guayana Francesa colocó en su once titular y como capitán a Malouda, pese a que jugó dos Mundiales y dos Eurocopas con la selección francesa.Malouda, de 37 años y con una amplia experiencia en el fútbol europeo con las camisetas del Lyon y el Chelsea, entre otros clubes, nació en Cayena, la capital francoguayanesa, pero los 80 partidos internacionales bajo la bandera francesa le impiden representar a otra selección en un torneo avalado por la federación internacional.Guayana Francesa no está directamente afiliada a la FIFA y sólo es miembro de la Concacaf, por lo que utilizó ese argumento para alinear al futbolista que se consagró subcampeón en el Mundial de Alemania 2006. Sin embargo, el Comité Disciplinario de de la Copa Oro de Concacaf consideró que la presencia de Malouda violaba las reglamentaciones del certamen.