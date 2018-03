CONCACAF califica a El Salvador como una “selección ansiosa”

¿A cuál equipo del Grupo C apoyas en #CopaOro2017? @miseleccionmx @jff_football @fesfut_slv @curacaofootball Una publicación compartida de CONCACAF (@concacaf) el 26 de Jun de 2017 a la(s) 7:33 PDT

La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (CONCACAF) promocionó las selecciones del grupo C de la Copa Oro con un video en el que le atribuye a El Salvador y sus rivales unas características que, según ellas, les harán sobresalir en la competición.El grupo C está conformado por México, Jamaica, Curazao y el combinado cuscatleco, al cual lo etiquetan en estado "ansioso".El Salvador debutará el 9 de julio contra los aztecas en el Qualcomm Stadium, el día 13 se verá las caras contra Curazao y cerrará el 16 contra Jamaica.México es favorito a dominar el Grupo C y para la CONCACAF es el equipo presionado. La selección de Curazao se confirmó como la gran sorpresa de la Copa del Caribe luego de ganar la final por 2-1 a Jamaica y convertirse en campeón del certamen por primera ocasión.