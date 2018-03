Bryan Tamacas, el hombre de confianza de Eduardo Lara

Bryan Tamacas, defensor derecho del Santa Tecla, es por hoy el jugador de más confianza que posee el seleccionador nacional de fútbol, Eduardo Lara, por la sencilla razón que es el único que ha jugado todos los minutos (810) en los nueve partidos que el técnico colombiano ha dirigido desde que tomó posesión del banquillo nacional.



Tamacas es, junto al portero Benji Villalobos, los únicos que han aparecido en los nueves partidos dirigidos por el técnico desde su debut ante Costa Rica en el torneo de la UNCAF en enero de este año, con la diferencia que el meta oriental jugó solo el primer tiempo en el amistoso ante el Olimpia de Honduras, el pasado 27 de mayo.



“Estoy agradecido con el profesor Lara por la confianza que me ha brindado. Siempre se me acerca para brindarme consejos y me dice que confía mucho en mí. Trato la manera de dar todo de mí para no defraudarlo. La verdad poder jugar mi primera Copa Oro es un sueño que deseo hacer realidad, es un compromiso que tengo para devolver esa confianza que el profesor tiene en mí”, admitió emocionado.



Tamacas debutó con la camiseta nacional el 1 de junio de 2016 con Ramón “Primitivo” Maradiaga como seleccionador nacional en Carson, California, en el amistoso ante Armenia (4-0). De ahí en adelante suma ya 12 partidos como seleccionado nacional, 11 de ellos en juegos internacionales.



“Estoy seguro que el sueño de todos es jugar en el extranjero, no se me dio la otra vez pero voy a la Copa Oro con esa ilusión de hacer bien las cosas, dejar en alto el nombre de mi país y si logro eso de seguro el tema de salir a jugar a otro país será más fuerte”, acotó.



Detrás del defensor diestro de origen tecleño se ubican, con más minutos de juego acumulado bajo la mano de Lara, el portero aguilucho Benji Villalobos (764), el santarroseño Henry Romero (649) y Darwin Cerén (627) y su hermano Óscar Cerén (619).