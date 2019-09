Bryan Paz, emocionado por volver a la selección

En Copa Oro no figuraba su nombre inicialmente pero la salida de Juan Barahona a la segunda división de Estados Unidos le abrió la puerta a Bryan Paz, jugador del FAS.Habló de sentirse motivado por tener otro llamado a Selección.

"Desde que estaba en categoría de reserva (con Águila) me toman en cuenta y es motivante. Me pone contento porque a mi corta edad tengo esta oportunidad. He estado en selecciones menores y con Selección Mayor espero que saquemos los resultados", dijo el atacante.

Sobre la preparación para Liga de Naciones comentó "Estamos compenetrados como grupo, muy unidos. Esperamos corregir los errores puntuales en Copa Oro porque tuvimos mal resultado pero ya pasamos la página y estamos sólo enfocados en ganar estos partidos".

Paz señaló que el técnico Carlos De los Cobos le da la confianza a todos en el grupo.

"Todos estamos trabajando para tener chances de jugar, el profe nos toma en cuenta a todos. Esperamos cumplir ante las selecciones caribeñas que corren y son fuertes".