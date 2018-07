Brasil confirma partido ante El Salvador

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó, a través de Fernando Torres, agente de comunicaciones de dicha entidad, el partido amistoso internacional entre la selección de Brasil y la selección mayor de El Salvador, como preparación para la próxima Copa América 2019.

“Tenemos la confirmación del amistoso (El Salvador - Brasil). Tenemos confirmado este partido para se juegue el día 11 de septiembre de este año”, afirmó Fernando Torres.

“Primero jugaremos con la selección de Estados Unidos, el 7 de septiembre, y el segundo será ante El Salvador”, agregó.

Según Torres, la CBF estaba a la espera únicamente de que confirmaran la continuidad de Adenor Leonardo Bachi, conocido a secas como “Tite”, como técnico principal de Brasil para que estos dos fogueos se desarrollaran.

“Esta semana la CBF confirmó la continuidad de Tite como entrenador. Entonces, con eso podemos confirmar los amistosos del día 7 y 11 de septiembre. Esto es para la preparación de la Copa América 2019 y el Mundial de Catar 2022”, expuso Torres.

LA FESFUT TODAVÍA EN ANÁLISIS

EL GRÁFICO buscó la confirmación de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) a través de sus directivos, pero ninguno quiso constatar la realización de este duelo.

“Yo no manejo este tema (amistoso). Eso únicamente lo ve el comité. Anoche sostuvimos una reunión y no escuchamos nada de eso. No se abordó ningún tema relacionado al amistoso”, aseveró Luis Pérez Guerrero, secretario general de la FESFUT.

También se entabló llamadas con Víctor Zenón Gómez y Jorge Rajo, vicepresidente y presidente de la FESFUT. El primero dijo que es un tema que no manejaba y el segundo colgó a nuestras llamadas.

El pasado miércoles 25 de julio la FESFUT reconoció que sí habían pláticas para poder realizar este amistoso internacional.