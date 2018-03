Bonilla no obtuvo el permiso para jugar la Copa Centroamericana

El delantero del Nacional de Portugal, Nelson Bonilla, confirmó esta tarde a EL GRÁFICO que no obtuvo el permiso de su técnico para jugar con la selección mayor en el torneo Copa Centroamericana de UNCAF."El entrenador me dijo que me iba a necesitar, que quería que me quedara. Así que no podré ir a la Copa", apuntó Bonilla, en una breve plática desde tierras lusas.De acuerdo con Bonilla, en las últimas horas la dirigencia del Nacional envió una carta a la FESFUT para notificar que el delantero salvadoreño no podrá estar con la azul mayor.La dirigencia de la FESFUT ya había recibido una primera respuesta negativa del club portugués.Pero el secretario general de la Federación, Luis Pérez, envió una segunda petición por Bonilla. "Pedimos al Nacional que se reconsiderara el caso", apunto Pérez, pero la petición no fue atendida como la FESFUT esperaba.