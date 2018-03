Benji Villalobos responde a las críticas

Benji Villalobos, portero de la selección salvadoreña que participa en Copa Oro, se tomó con calma las críticas que le han hecho los aficionados en redes sociales, tras su actuación contra México.El meta del Águila cometió un gravísimo error en el partido ante México, específicamente en el 3-1, cuando salió mal en un centro y dejó el balón servido para Orbelín Pineda. Después de eso tuvo que salir del partido por lesión y no podrá jugar este jueves ante Curazao."Uno como jugador tiene que estar acostumbrado. Pero igual esas críticas lo hacen crecer a uno como persona, como jugador y al final hay que tomar lo positivo y también seguir adelante, seguir trabajando", indicó el cancerbero de la azul."Sabemos que en cualquier momento uno puede tener una complicación. Uno, como jugador no es perfecto", agregó.Villalobos sufrió una distensión de ligamentos en su rodilla derecha y quiere ir despacio en su recuperación, por lo que tampoco está garantizado que pueda volver al arco para el juego ante Jamaica, el domingo 16 de julio."Poco a poco va pasando el tiempo y la rodilla va tomando su forma, pero la verdad tampoco quiero arriesgar. Es un torneo largo y no quiero perder más tiempo por apresurarme a la recuperación. Vamos a ver qué dicen los médicos. A ver cómo va la recuperación", indicó.