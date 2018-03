Benji Villalobos dice sentirse fuerte

El seleccionado salvadoreño y jugador de Águila, Benji Villalobos, ya se entrenó con el primer equipo pero al margen de sus compañeros ya que inicio su proceso de recuperación después de la lesión que sufriera en el partido por la Copa Oro ante México.

Villalobos dice sentirse optimista después de conocerse la gravedad de su lesión pero a la vez deseoso de recuperarse e iniciar el campeonato de la mejor manera ya que según él, el objetivo es alcanzar una nueva corona para la ciudad migueleña.

Sobre la lesión que el portero arrastra, dijo sentir molestia a la hora de estirar su rodilla ya que la inflación de la misma no ha bajado, pero a la vez se encuentra en la disposición de trabajar y superarla.

"Tengo una extensión de ligamento lateral interno y un poco del cruzado, la cual me molesta cuando giro o cuando apoyo el pie, a veces la movilidad me molesta y aun resiento eso. Lo bueno que en Águila me han abierto las puertas para recuperarme y quiero estar lo más pronto posible para estar jugando", apuntó.

Después de su regreso Benji asegura que el profesor Jorge Casanova le ha dado la confianza y respaldo en todo el proceso de recuperación.

"El profe me ha dicho que me tome el tiempo necesario, pero tampoco quiero forzarlo antes porque puedo recaer y lo más importante ahora es mi salud y poder estar al 100%", expresó.