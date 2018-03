Benji Villalobos aclara su futuro: se quedará en Águila

Benji Villalobos, portero del Águila y de la selección mayor de fútbol, rompió su silencio sobre el tema de su posible salida del equipo emplumado para fichar con Alianza y dejó clara cuál es su postura: "voy a jugar con Águila".

Aclaró que no ha recibido llamadas del presidente de Alianza, Lisandro Pohl, por lo que descarta negociaciones.

"Este tema ya lo había aclarado públicamente la semana pasada cuando recibí el Guante de Oro que otorga El Gráfico. Me quedo en Águila. Tengo contrato vigente. Había decidido no chablar del tema porque no hay nada que aclarar, en ningún momento le he llamado a don Lisandro (Pohl) para que me contratara como ha circulado en redes sociales, se ha mal informado sobre ese tema, hay personas que se prestan para desinformar y yo no me presto para seguir ese juego", expresó esta mañana, luego del primer entreno de selección nacional.



Y añadió: "Sigo en Águila. Nunca he puesto en duda mi continuidad y con esto quiero cerrar éste tema".

Villalobos montó una improvisada conferencia de prensa al final del entreno matinal de la selecta y aclaró que "estoy tranquilo en Águila y compenetrado en la selección para el juego amistoso ante Honduras".



